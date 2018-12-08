شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: الحكومة الشرعية تزف هذه البشرى السارة .. صرف جميع مستحقات «عامين كاملين» في المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أستكملت الحكومة اليمنية كافة ترتيبات صرف المنحة المالية الخليجية للمعلمين المنقطعة رواتبهم منذ عامين. وأكد الدكتور عبدالله لملس ، وزير التربية والتعليم ، إستكمال كافة ترتيبات صرف المنحة المالية المقدمة من السعودية والإمارات للمعلمين المنقطعة رواتبهم منذ عامين.

وقال "لملس"، في تصريح صحفي “إن عملية صرف المنحة المالية للمعلمين والمقدرة بـ70 مليون دولار، والتي سيتم صرفها بالتنسيق مع منظمة “يونيسف” ستبدأ خلال الأيام القادمة وفق للآلية الخاصة بيونيسف وعبر أحد البنوك التي تضمنها المنظمة”.

وأضاف “أن ترتيبات الصرف استكملت بالتنسيق مع منظمة يونيسف وفقاً لكشوف رواتب 2014 وتغطي المرحلة الأولى من عملية الصرف مدة عشرة أشهر”. وتبنت منظمة “يونيسف” مشروع دفع حوافز شهرية لنحو 130 ألف معلم ومعلمة من الذين صادرت مليشيا الحوثي الانقلابية رواتبهم في المناطق المتبقية تحت سيطرة المليشيات.