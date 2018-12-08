شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع التغذية المدرسية يدشن عملية التوزيع بمديرية السياني والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يدشن يوم غد. مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية وتوزيع 5094سلة غذائية بعد توقف أكثر من ثلاثة أعوام

كشف منسق المشروع مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الانسانية الشريك المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي بانه تقرر يوم غد الأحد9ديسمبر 2018م بدء توزيع السلال الغذائية للمستفيدين .

قال الأستاذ عبدالملك الشامي منسق مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي

بانة سوف يتم تدشين عملية الصرف للمساعدات الغذائية لشهر نوفمبر 2018م في كل المــراكز المقره ب (23)مركز. لعدد 5094حالة مستفيدة وسوف يدشن العمل في كل المراكز من قبل اللجان المركزية التابعة للمشروع وسوف يستلم الشخص نفسة وبالبطاقة المقيدة في كشوفات المسح

اسمــــاء المــــــراكز المعتمده لشهر نوفمبر 2018

1-مدرسة عثمان الاساسية المنزل

الشهيد عبدالله الشلح

مجمع طارق بن زياد

مجمع النصر المرفدين

5-مدرسة الايمان الأزارق

مجمع أبو هريرة الحميراء

مدرسة الفلاح عميد الداخل

مجمع الشهيد زيد الموشكي

مدرسة النجاح عطبه

10-مد رسة خالدبن الوليدالاساسية

مدرسة بلال بن رباح المهداف

مدرسة السلام الاساسية العربين

مدرسة الريان وادي وشي

مدرسة الشعب الاساسية

15-مدرسة الثورة النقيلين

مجمع الإمام الشوكاني

مدرسة الميثاق ذي حريمات

مدرسة الشهيدالثلايا

مدرسة عمر عبدالعزيز الاساسية ذي أشراق

20-مدرسة الشهيد علي عبدالغني. الاساسية

مدرسة الصديق وعل

مدرسة النهضة الاساسية

23-مد رسة الشهيد احمد سفيان

مؤكدا بانه تم عمل خطة مزمنة للصرف والتوزيع بالمراكز المعتمده وسيتم الابلاغ عن مواعيد زيارة اللجان المركزيه للمراكز عبر مجموعات العمل بالواتس والتي تم اعدادها اثناء عملية المسح