شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لسفاح مدينة جبلة ..تفاصيل ايشع جريمة قتل واغتصاب لطفلة عمرها 9 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم فجر اليوم السبت، بمحافظة إب، وسط البلاد، القاء القبض على مختطف وقاتل الطفلة الاء يوسف الحميري 9سنوات.

واكدت إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب ان القاتل يدعى يوسف عبده ثوابة 30 سنه اعترف بجريمته البشعة بقيامه باختطاف الطفلة الاء يوسف الحميري 9 سنوات يوم الثلاثاء الماضي وقتلها بنفس اليوم.

واكدت المصادر ان القاتل اعترف بقيامه بقتل الطفلة في داخل منزله وذلك بكتمه لأنفاسها.

وتم تحويل القضية الى النيابة المختصة وايداع جثة الطفلة مستشفى الامومة والطفولة بمدينة إب.

الجدير بالذكر ان صباح اليوم خرج اهالي وطلاب وطالبات مديرية جبله في تظاهره كبيره مشيا على الاقدام الى محافظة إب في مسيره غاضبه مطالبة بالقصاص العاجل ليكون عبرة لأمثاله.

و نددت جمعية الاسرة لتنمية المرأة والطفل بجبله بهذه الجريمة واعتبرتها من القضايا المستعجلة التي لا تتطلب التأخير وهي قضية طفوله بريئة تم الغدر بها باختطافها ومن ثم اغتصابها ومن ثم قتلها وهذا المجرم ارتكب عدة جرائم والقصاص منه بصوره عاجله مطلب الجميع.