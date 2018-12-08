سفير اليمن في الأردن: الحوثيون كنمور التاميل يسعدون كلما تعاظمت معاناة المواطنين



قال سفير اليمن في الاردن على العمراني إن الحوثيين لا يأبهون بمعاناة المواطنين بل يعملون لزيادتها. الخليج 365 - عمّانقال سفير اليمن في الاردن على العمراني إن الحوثيين لا يأبهون بمعاناة المواطنين بل يعملون لزيادتها. وأوضح العمراني بتغريدات بحسابه "لا يأبه الحوثيون بمعاناة اليمنيين بل يعملون بكل جهد لزيادتها خاصة في المناطق التي يسيطرون عليها ، ليستخدموها في استجلاب التعاطف الدولي".

وأضاف "الحوثيون يسعدون كلما تعاظمت معاناة المواطنين ، لأنهم يعتقدون أن ذلك سوف يساعد في صرف النظر عن سيطرتهم وتثبيت سلطتهم الغاشمة في تلك المناطق".

وقال: مثل الحوثيين ، نمور التأميل، تمردوا ثلاثين عاما، ومثل الحوثيين تميز نمور التأميل بالكذب والخداع والعجرفة، لكنهم في النهاية انقسموا بقيادتين ، وتمت هزيمة الطرف المتشدد بشكل ساحق.. وتم استسلام البقية في النهاية .

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