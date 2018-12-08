المخلافي يحذر: وفد الحوثي يسعى لتطبيع وضعه والمفاوضات ليست بين دولتين

الخليج 365 - الرياض
حذر مستشار الرئيس - وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي من أن الانقلاب الحوثي يريد تطبيع وضعه ووضع الحرب ، ولا يريد السلام.
وقال المخلافي بتغريدات رصدها دعوة ممثل الانقلابين في مشاورات السويد الى تشكيل حكومة تشارك فيها كل الاحزاب كما قال تقتضي حل المليشيا الحوثية وتسليم السلاح الى الحكومة الشرعية والتحول الى حزب سياسي قبل ان تكون مثل هذه الدعوة ذات مصداقية وممكنة ، وهذا جوهر القرار 2216 والمرجعيات التي ينكرها الحوثي ويتهرب منها .
وأضاف: على وفد الانقلابيين والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي ادراك ان المشاورات لبناء الثقة لا تجري بين دولتين لتطبيع العلاقة بينهما مع الاعتراف المتبادل بالامر الواقع ،وإنما تجري بين حكومة شرعية وانقلاب والهدف الأساسي تاكيد الشرعية في كل الخطوات تمهيدا لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة .
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