الوزير عسكر يشدد على ضرورة الإنتصار لحقوق الضحايا لتحقيق السلام

عدن - الخليج 365

شدد وزير حقوق الإنسان، الدكتور محمد عسكر، على ضرورة الإنتصار لحقوق الضحايا لتحقيق السلام في اليمن .. مؤكداً أن للاعلام أهمية كبيرة ودور بارز في هذا الجانب .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان تحت شعار " دور الإعلام في نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان " بالتزامن مع الذكر ال70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة 40 مشارك ومشاركة من ناشطين وحقوقيون وممثلين لوسائل إعلام مختلف بالعاصمة المؤقتة عدن .

وأشار وزير حقوق الانسان أن الهدف الأساسي لعقد ورشة العمل ولأول مرة في العاصمة المؤقتة عدن خلق شراكة حقيقية مع قطاع الإعلام من أجل الانتصار لكل القضايا الحقوقية التي لايمكن لها أن تنتصر اذا لم يكن لها اعلام والذي يمثل سياجا منيعا لحقوق الإنسان من اي انتهاك .

وأكد عسكر أن الحكومة الشرعية تنتهج خطوات هادفة لحماية الحقوق والحريات ومن بينها حماية الرأي و التعبير وفقا لقيم وقوانين الإعلام الذي نص عليها الدستور اليمني .. لافتاً إلى أن ذلك هو عكس ما عاشه الإعلام ورجال خلال الفترة الماضية من مضايقات وتكميم الأفواه وما يمارسه أيضا الانقلابيين من تعذيب وحشي بحق الصحفين والناشطين الحقوقيين والسياسيين منذ اندلاع الحرب وحتى اللحظة واخرها ما تعرض له الصحفي عبدالباري طاهر وعدد من زملائه من اعتداء وحشي من قبل المليشيات الحوثية التي تسيطر على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء .

ولفت إلى أهمية إنعقاد هذه الورشة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومواكبة لمجريات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في السويد .. داعياً قطاع الإعلام ومؤسساته المختلفة إلى تبني نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان وتبني الملفات الحقوقية وفي مقدمتها الملف الانساني والدفاع عنه بطرق قانونية .

وأشار إلى أن أن الملف الانساني في بلادنا يستغل من قبل البعض لأغراض سياسية لمواجهة الشرعية والتحالف العربي من أجل تحقيق بعض المكاسب للانقلابين .. مؤكداً أن وزارة حقوق الإنسان سوف تعقد خلال الفترة المقبلة ورشات عمل مختلفة تهدف إلى بناء القدرات الإعلامية والحقوقية وغيرها من المجالات لما من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود لحماية الحقوق والحريات في بلادنا التي تعرضت خلال الفترة الماضية لانتهاكات مختلفة .

هذا وكان أستاذ الإعلام بجامعة عدن الدكتور محمد علي ناصر قد ألقى كلمة تتطرق من خلالها عن نشات الإعلام ودوره في تعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان على مدى العصور المختلفة ، وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة في هذا المجال ، من أجل تعزيز الحقوق ومحاربة العنصرية بكافة أشكالها وعدم جعل من منصات الإعلام وسائل لانتهاك حقوق الإنسان التي يجب أن ننتصر لها .