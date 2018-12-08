الوزير البكري: الصور القادمة من حضرموت تثبت أن الرياضة رسالة سلام

حضرموت - الخليج 365
قال وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم السبت، إن "الصور القادمة من حضرموت تثبت فيما لايدع مجال للشك أن الرياضة رسالة سلام".
وأضاف البكري متحدثا عن الرياضية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وقادرة على إحتواء الشباب وتوحيد الصفوف، ونشر ثقافة التسامح".
وزاد"نعمل مع السلطة المحلية في حضرموت الخير على إنشاء وتشيد العديد من المنشآت الرياضية لخدمة أبناء هذه المحافظة".
واختتم "وكذلك الحال في كل المحافظات المحررة".
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