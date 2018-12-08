شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي العقله: رغم ما قدمناه من التضحيات نعيش في زمن التهميش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي البارز في الضالع طاهر العقله اننا اليوم نعيش في زمن التهميش والامبالاه رغم ما قمنا به من عمل و ماقدمناه من تضحيات لم نعرف الى اللحظة من المسئول علينا بالرغم ما قدمنا من جهود الكثير.

واوضح العقله انه بالرغم من ضبط اثنين مليار ومتين مليون ريال كانت مهربة من عدن الى صنعاء تم ضبطها في أخر نقطه في سناح مدخل قعطبه وقمنا في ارجاعها الى البنك المركزي اليمني عدن وكدا ضبطنا لكمية من المخدرات كانت في طريقها من صنعاء الى عدن إضافة الى ضبطنا الاسلحه الذي كان في طريقها من صنعاء الى عدن وضبط كميات كبيرة من الملفات الأراضي للنافذين في صنعاء اضافة الىضبط أشياء كثيرة جدآ ولم نحصل حتى على كلمة شكر وتقدير من اي جهه مسئولة.

واضاف العقلة انه وبالرغم من كل ماقدموه وضحوا به وتعرضه لعدة محاولات اغتيال كان اخرها محاولة اغتياله في يوم الأربعاء الموافق 31 اكتوبر 2018 م وراح ضحيتها ثلاثة شهداء واثنين جرحى وتدمير سيارته بالكامل وأحد الجرحى ابن شقيقة الشهيد المحامي محمد مسعد العقله وهو حاليا في مصر يتلقى العلاج وحالته الصحية سيئة جدآ .

وختم العقله حديثة بالقول كل هذا نعيش اليوم في زمن التهميش لم نعرف من المسئول علينا، لكننا نستبشر بأمل من رئيس الحكومة الجديد ومن الشرفاء في البلد بالالتفات إلينا وتسوية اوضاعنا.

يذكر ان العقله تعرض لمحاولة اغتيال نهاية اكتوبر كانت تستهدفه ونجأ بإعجوبه.

ويعد طاهر العقله من القيادات التي قدمت تضحيات وهو أحد أعمدة الضالع ويحظى بإحترام من الجميع وقدم تضحيات كبيرة في مواجهة الإنقلاب الا ان قيادة الشرعية لم تكافئه سوى بالنسيان والتهميش.