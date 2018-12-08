شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد ردود فعل ابنا مدينة عدن وهم يشاهدون رئيس الوزراء "الدحباشي " يتجول في شوارعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجول رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد اليوم في شوارع عدن. والتقط مواطنون صورا لرئيس الوزراء أثناء تجوله في شوارع عدن. ورحب مواطنون بتجول رئيس الوزراء والالتقاء به , معبرين عن سعادتهم بذلك . يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور معين يحظى بتأييد شعبي نتيجة لتحسن في اسعار الصرف والعملات منذ توليه منصب رئاسة الوزراء.

وعلق ناشطون على التفاعل الشعبي مع تجوال الدكتور معين بانها رسالة واضحة للجميع ان من يعمل باخلاص ويخدم اليمنين سيكون محل حب وتقدير الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد ردود فعل ابنا مدينة عدن وهم يشاهدون رئيس الوزراء "الدحباشي " يتجول في شوارعها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .