اللواء 22 ميكا يحتفي بأعياد الثورة نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر

الخليج 365 – تعز

أقامت قيادة القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا، اليوم السبت، حفلاً خطابيا وفنيا، احتفاء بأعياد الثورة اليمنية المجيدة، في مدينة تعز، بحضور قائد اللواء العميد ركن صادق سرحان.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات ابرزها كلمة قيادة اللواء 22 ميكا و شعبة التوجيه المعنوي، حيث عبرت جميعها عن تهانيها وتبريكاتها للشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمرابطين في جبهات القتال من أبناء الجيش الوطني بأعياد الثورة المجيدة.

كما أشادت بالأبطال المدافعين عن الثورة والجمهورية ضد قوى الانقلاب الكهنوتي والسلالي المتمثل بمليشيا الحوثي الانقلابية والتي حاولت دفن المشروع الوطني الذي اجمع عليه كل اليمنيين، وثمن العميد سرحان دور قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مساندة الحكومة الشرعية.

وتطرقت الكلمات لمناقب الاستقلال والملاحم البطولية التي سطرها الثوار في وجه المستعمر البريطاني، شاكرة قيادة القطاع الثاني على نجاحها في تنظيم فعاليات وطنية تغذي الولاء والانتماء للوطن.

وأكدت الكلمات على تجديد العهد للشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم من أجل الحرية والعدالة والمساواة وبناء دولة النظام والقانون، مؤكدة السير على دربهم حتى تحقيق كامل أهداف الثورة المجيدة وفي مقدمتها انهاء الانقلاب الحوثي وتحرير كامل اراضي الوطن من تلك المليشيا الانقلابية.