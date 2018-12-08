اليابان تمنح اليمن 13 مليون دولار لدعم العمل الإغاثي والبنية التحتية

الخليج 365 – متابعات

أعلنت الحكومة اليابانية تخصيص منحتين اضافيتين لليمن في مجال الإغاثة الإنسانية وتعزيز البنية التحتية بقيمة 13 مليون دولار.

وخصصت الحكومة اليابانية منحة جديدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مدينتي عدن والمكلا.

وبهذا الصدد وقعت اليابان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المؤسسات المعنية بإدارة المياه والمخلفات الصلبة والصرف الصحي بقيمة 8 ملايين دولار لتحسين الخدمات الأساسية في مدينتي عدن والمكلا وبما من شأنه ان يخفف من المعاناة الإنسانية في اليمن وحماية البيئة والوقاية من الامراض.

كما وقعت الحكومة اليابانية مع منظمة الأغذية العالمية لتقديم منحة غذائية بقيمة 5 ملايين دولار، وتمثل المنحة الجديدة إضافة لما خصصته الحكومة اليابانية سابقا من مساعدات غذائية عبر المنظمة بقيمة 16 مليون دولار.

وتعتبر اليابان احد اهم المساهمين في الإغاثة في اليمن وبلغت قيمة مساهماتها في الإغاثة الإنسانية والغذائية والتنموية لهذا العام 52 مليون دولار امريكي.