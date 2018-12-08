ناشطة: يستمر الحوثيون في استخدام خطابهم على أنهم "ضحايا"

صنعاء - الخليج 365قالت الناشطة، سمر ناصر اليافعي، اليوم السبت، "يستمر الحوثيون في استخدام خطابهم على أنهم "ضحايا"، ويعانون بسبب القوى الخارجية"
وأضافت اليافعي في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " إنهم يستخدمون علم النفس العكسي لتطبيع انقلابهم ضد البلاد وشعب اليمن".
وبينت "لا منطق على الاطلاق، نتيجة التحالف العربي من سبب انقلابهم على الدولة، فاول قصف كان من طرف الحوثيين في عدن على قصر الجمهوري".
وتساءلت" من يمنع الاغاثة توصل الى اليمنيين هم الحوثيين، من يقنص المواطنين: الحوثيين، من يفجر بيوت: الحوثيين، يختطفون ويعذبون ويقتلون الصحفيين، السياسين، النساء: الحوثيين.
واختتمت "من يجند الاطفال:الحوثيين، المجموعة التي لم تحترم مؤتمر الحوار : الحوثيين، من قام بانقلاب؟ الحوثيين،" انقلاب".
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