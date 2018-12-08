شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة إرتكبتها مليشيا الحوثي بحق أسير أهتزت لها الضالع ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تصفية الأسير "محمود المنصوب" جسديا بمديرية دمت شمالي الضالع. وذكرت مصادر محلية أن المليشيا صفت "المنصوب" جسديا بعد أن وقع أسير لديها, وقامت برمت جثته من أعلى جبال الحقب المطلة على منطقة الحقب القريبة من مدينة دمت بالضالع . وتدور اشتباكات متواصل بين قوات الحزام الأمني والجيش الوطني ضد عناصر المليشيات التي تتمركز في بيوت المواطنين جنوبي مدينة الضالع.

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