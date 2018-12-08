شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذيرات البنك المركزي إلا أن الريال اليمني يتراجع (أسعار الصرف اليوم السبت) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر البنك المركزي مؤخرا من الاخبار المغلوطة المتداولة عن تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وأن السعر ما يزال ثابت. وفيما يصرح محافظ البنك بهذه التصريحات يمضي الصرافون في الأسواق المحلية للعبث بأسعار العملات وتأثيرها على المعيشة اليومية للمدنيين. ولكم آخر تسعيرة في السوق المحلي ليومنا السبت الموافق 2018/12/8 دولار أمريكي: 523-515 ريال سعودي: 146-139 درهم إماراتي:147-140 يورو :592-574

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