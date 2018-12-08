مظاهرات حاشدة في إب للمطالبة بالقصاص من قاتل الطفلة "آلاء الحميري" - صور

خرجت اليوم السبت، مظاهرات حاشدة، في محافظة إب، وسط اليمن، للمطالبة بسرعة محاكمة قاتل الطفلة، آلاء الحميري، والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

وانطلقت المسيرة الحاشدة التي شارك فيها رجال ونساء، من ميدان مدينة جبلة حتى وصلت إلى إدارة أمن محافظة إب.

ورفعت المحتجون في المسيرة التي جابت عدد من شوارع المدينة، شعارات ولافتات تطالب بالإسراع بالحكم بحق قاتل الطفلة آلاء الحميري, وتحقيق العدالة الرادعة.

وكانت الطفلة "آلاء" قد اختطفت قبل يومين، قبل أن يتم العثور عليها مقتولة خارج مدينة جبلة، الليلة الماضية.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الجاني ويدعى "يوسف الثوابي" الذي اعترف بجريمته، وتم إحالته للمباحث للتحقيق معه.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم جنائية بشعة وانتشار لعصابات الجرائم المنظمة .