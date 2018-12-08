اليماني: التقيت مع أعضاء وفد الحكومة في الفريق الاستشاري النسوي للمبعوث

ستوكهولم - الخليج 365

قال وزير الخارجية، خالد اليماني، اليوم السبت، "التقيت مع أعضاء من وفد الحكومة اليوم بأخواتنا في الفريق الاستشاري النسوي للمبعوث الخاص إلى اليمن".

وأضاف اليماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بحثنا كيفية إنجاز إجراءات بناء الثقة في جولة السويد لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شبعنا".

وزاد "أكدنا سويا على أهمية دور المرأة في هذا الصدد واتفقنا على مواصلة اللقاءات التشاورية فيما بيننا".