ناشط: الحوثية خطر أزلي على البشرية جمعاء

صنعاء - الخليج 365 قال الناشط، نبيل البيضاني، اليوم السبت، "من يعتقد أن الحوثية حركة إنسانية فهو مخطئ". وأوضح البيضاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "محاولة (انسنتها) كذبة عظيمة، الحوثية جريمة في حق الوجود للإنسان اليمني". وتابع "هي حالة توحش وبربرية ممزوجة بغطرسة وتعالي مرضي تنكشف فقط عندما تتمكن من رقاب البشر". واختتم "الحوثية خطر أزلي على البشرية جمعاء".

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