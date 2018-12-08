رغم مفاوضات السويد.. الميليشيات تتفاخر باختطاف 5 أشخاص في المحويت

الخليج 365 - متابعات رغم انعقاد مشاورات السلام في السويد والتي تبحث قضية الاسرى والمختطفين تواصلت الميليشيات الحوثية حملات الاعتقالات لمن تتهمهم بمناصرة الحكومة الشرعية. واعترفت الميليشيات اليوم انها قامت باختطاف خمسة مواطنين في محافظة المحويت زعمت انهم من رجال الشرعية وذلك في مديريات الخبت وحفاش وبني سعد . وياتي اعلان الميليشيات الحوثية عن اختطاف خمسة اشخاص رغم ادعاء مفاوضيها بتهيئة الاجواء لإنجاح المشاورات في السويد من خلال اطلاق سراح المختطفين والاسرى .

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