الجيش ينزع 2000 لغم زرعته مليشيا الحوثي في جبل أم سلطا بنهم شرق صنعاء

الخليج 365 – صنعاء
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من نزع نحو 2000 لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في جبل ام سلطا بمديرية نهم شرق صنعاء .
وتتواصل معارك عنيفة بين الجيش الوطني مع المليشيات الحوثية، في ميمنة جبهة نهم، شمال مديرية نهم شرقي صنعاء، مستكملةً بذلك تنظيف جبل “أم سلطا” بمديرية نهم من الألغام.
وكانت القوات الجيش الوطني اليمني قد سيطرت على الجبل الذي تبلغ مساحته نصف كيلومتر مربع تقريبا، في وقت سابق، واستخرجت الفرق الهندسية للجيش منه نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة.
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