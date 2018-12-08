شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : تشكيل حكومة انتقالية وإشراف دولي على مطار صنعاء وهذا مصير الحديدة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت مليشيا الحوثيين اليوم السبت إلى تشكيل حكومة انتقالية، معلنة موافقتها على إشراف الأمم المتحدة على مطار صنعاء الدولي، مشيرة إلى أنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة غربي البلاد منطقة محايدة.

ودعا رئيس وفد جماعة الحوثيين إلى مشاورات السويد محمد عبدالسلام إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة “كل الأحزاب السياسية”، وهو ماترفضه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالياً، مشيرة إلى أنه ينبغي أولاً تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الطرفين ومن ضمنها نزع سلاح الحوثيين.

وقال عبد السلام إن جماعته تتقبل فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دورا في مطار صنعاء في إطار مسعى لإعادة فتحه.



وكانت جماعة الحوثيين رفضت الجمعة، اشتراطات الحكومة اليمنية “الشرعية”، المتعلقة بإعادة فتح المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين ، ويغلقه التحالف العربي بقيادة السعودية منذ أغسطس 2016.

