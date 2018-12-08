ماذا قال الإرياني على تقرير صحفي يدين جرائم التعذيب الحوثية؟

صنعاء - الخليج 365

علق وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم السبت، على تقرير بثته وكالة الاسوشيتد برس الذي تحدث على ارتكاب الحوثيين جرائم تعذيب.

وقال الإرياني في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - بثت وكالة الانباء الامريكية الاسوشيتد برس تقريرا يدين المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني".

وتابع "وبين التقرير أن المليشيا الحوثية الايرانية استخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب".

ومضى"الاسوشيتد برس قالت في تقريرها المليشيا الحوثية استخدمت في تعذيبها للأبرياء حمض الأسيد وتحطيم الوجه والضرب والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية".

وزاد "كشف لقاء الوكالة الأمريكية مع المعذبين بأن سجون المليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء المعذبين".

واختتم " بينما المليشيا الحوثية الإيرانية تقتل وتعذب وتهجر الشعب اليمني وترتكب أبشع أنواع الجرائم، نجد أن هناك دول مهمة في المجتمع الدولي ومهتمة بحقوق الانسان تحاول الحفاظ على هذه المليشيا وضمان بقائها رغم كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد الانسانية".