صحافي مقرب من طارق صالح: الرجال مستعدون لتخليص الشعب من الطاعون الذي صدرته لنا فارس

الحديدة - الخليج 365

أكد الصحافي المقرب من العميد طارق محمد عبدالله صالح، عبدالكريم المدي، اليوم السبت، أن "الرجال مستعدون لتخليص الشعب والمنطقة من هذا الطاعون - جماعة الحوثي - الذي صدرته لنا فارس"..

وأضاف المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الحق الإلهي الذي تتمسك به وتمارسه مليشات الحوثي في الحكم ومايتفرع عنه من تسلط على رقاب الأمة ونهب ثرواتها واحتكار الوظيفةالعامةكفيل باجتثاثها".

وتابع "فإذالم تتعتقل هذه الجماعة فاجتثاثهاهو الحل الأخير".

وكتب في تغريدة أخرى "إلى أهلنا في الحديدة وبقية مديرياتها التي ماتزال خاضعةللكهنوت، نحيّ فيكم الثبات والصبر ومقاومة صلف وإرهاب المليشيات الحوثية الذي كسرتموها وكسرتم عنقها"..

وخاطبهم قائلا" استمروافي الثبات وفي القريب ستعانقون فجر الحرية".

واختتم "المقاومة اليمنية ستخلصكم قريبا من هذا الكابوس الشيطاني وسنحتفل معا في كل مكان".