شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ومباشر الأن من داخل محلات الصرافة .. إنهيار كبير لدولار والريال السعودي .. وصعود مستمر للريال اليمني حتى الحظه (السعرالان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مصرفیة الیوم السبت إن البنك المركزي الیمني سیبدأ لأول مرة البیع

المباشر للتجار بالعملة الصعبة، في محاولة منھ لاستقرار سعر الصرف عند 440 ریالاً

للدولار.

وذكرت المصادر، إن البنك سیبیع عبر بعض البنوك التجاریة وشركات الصرافة الكبیرة.

وتسببت تلك الخطوة في تعافي واضح للریال الیمني، وتراجع سعر الدولار من 550 ریالاً

في السوق السوداء إلى 490 في ظرف ساعات فقط، فیما تراجع الریال السعودي من

.132 إلى 145



وكانت عدد من شركت الصرافة بدأت بالمضاربة مجدداً في السوق مستغلة غیاب

السلطات الرقابیة، وفي ظرف ساعات ارتفع سعر صرف الدولار من 480 إلى 540 ریالاً

من جھة أخرى، قال البنك المركزي الیمني إن الاعتمادات للمواد الأساسیة مستمرة بشكل

مناسب، وإنھ قد استكمل كافة المتأخرات بما في ذلك تغطیة الاعتمادات الخاصة بشركة

وأوضح محافظ البنك المركزي الیمني الدكتور محمد زمام، بحسب وكالة الأنباء الحكومیة

«سبأ»، إن معاملة جمیع الدفعات من الثامنة حتى الحادیة عشرة یتم بالسعر المعلن عنھ

440 ً ریالا للدولار، وأن ھذه الأسعار مستقرة.

وقال إن البنك سوف یتخذ الإجراءات القانونیة ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم

بالمضاربة، ً مشیرا إلى أخذ تعھدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنھا لم

تلتزم بتعھداتھا مما یضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونیة.

وأكد زمام استقرار احتیاطات البنك المركزي الخارجیة بمبلغ 7.2 ملیار دولار، بما في

ذلك الودیعة السعودیة، والتي لم یسحب منھا سوى ثلاثمائة وستة وخمسون ملیون دولار

فقط.

وأوضح إن البنك سیستمر بموجب خططھ والموازنة الموضوعة بتغطیة الاعتمادات

للمواد الأساسیة حتى نھایة 2019 من خلال الموارد الخارجیة الحالیة، وأن ھناك ً جھودا

كبیرة لتعزیز الموارد الخارجیة للبنك المركزي.

في السیاق، قال بیان صاد عن نقابة صرافي عدن إنھ جرى الاتفاق مع البنك المركزي

الیمني والجھات المختصة على تحدید اسعار الصرف 480 للدولار الأمریكي، و127

للریال السعودي.

وقالت النقابة إنھا تخلي مسئولیتھا الكاملة في حال المخالفة للسعر، حیث سیتم توقیف اي

صراف مخالف.