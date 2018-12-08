السقاف: إنهاء حرب اليمن يعني قطع رأس المشروع الإيراني

قالت الصحفية بشرى عبدالرب السقاف، اليوم السبت، "قرار الحوثيين في السلام ليس بأيديهم". وأضافت السقاف في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بل أصبح بيد إيران". وبينت أن" إيران لا تريد لليمن السلام فانهاء الحرب في اليمن وعودة الشرعية والدولة،يعني قطع رأس المشروع الايراني الذي تهدد به الجاره الشقيقة".

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