ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غدٍ الأحد

تسير الخطوط الجوية اليمنية، يوم غدٍ الأحد، الموافق 09 ديسمبر2018م، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله 606.

خط الرحلة : سيئون- القاهره .

الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا.

رقم الرحلة : 601.

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