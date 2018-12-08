منظمات تابعة للأمم المتحدة تحذر من المجاعة في اليمن

حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من المجاعة في اليمن، على الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمتها السعودية والإمارات لدعم خطة الإستجابة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة .

وقالت المنظمات أن أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن يؤثر على نحو 20 مليون شخص في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، مؤكدةً أن النزاع المستمر منذ 2015 هو "السبب الرئيسي" لذلك.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسف ومنظمات أخرى في تقرير مشترك، اليوم السبت، إن "هناك 15.9 مليون يمني يعانون من الجوع حالياً، داعية إلى "توسيع إطار المساعدات الإنسانية بشكل عاجل" لإنقاذ ملايين اليمنيين.

وتحدث البيان عن عوامل أخرى وراء إنتشار المجاعة منها فقدان سبل العيش والدخل وزيادة أسعار السلع الأساسية، بحيث تقلل من قدرة الأسر على شراء الغذاء .

وبلغت نسبة البطالة أكثر من 30% ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 42%، بينما لم تدفع أجور غالبية الموظفين منذ سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار إلى الأمم المتحدة لدعم خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن، لم يستخدم منها سوى 40 بالمائة .