وفد الشرعية يصر على تحويل مطار صنعاء إلى مطار محلي

يصر وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات السويد، على تحويل مطار صنعاء إلى مطار محلي، وإعتماد مطار عدن كمطار رئيسي للبلاد، وهو ما يرفضه وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقالت رنا غانم عضو الفريق الحكومي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" : "اليوم نريد أن نفتح المطار، على أن تنتقل الرحلات الدولية من صنعاء إلى مطار عدن، للتفتيش والسفر منه إلى الخارج، لكن الحوثيين يرفضون ذلك".

وأضافت أنه "لا يمكن التعامل مع صنعاء كدولة مستقلة، ولا يمكن أيضاً التعامل مع الطرف الانقلابي على أنه أصبح لديه مطار مستقل.. إننا نتكلم عن استعادة الدولة اليمنية، والتي تتضمن التحكم في جميع المطارات بكل المحافظات والمدن".

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في السويد، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يأن تحت انقلاب المليشيا التابعة لإيران منذ ما يزيد على أربعة أعوام.