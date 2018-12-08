الإرياني: المستفيد الوحيد من استجرار الصراع هو الحوثي

أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن "المستفيد الوحيد من استجرار الصراع هو الحوثي".

وأوضح الإرياني في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الخلاف بين المكونات السياسية والوطنية خلال العشر السنوات الماضية كان هو الثغرة التي نفذت منها المليشيا الحوثية الايرانية للانقضاض على الدولة وخلخلةالمجتمع ومحاولة فرض مشروعها الامامي الكهنوتي المتخلف ليدفع الثمن الجميع بدون استثناء"..

وتابع" رغم انكشاف الخطر الكبير الذي يمثله المشروع الحوثي على كينونة الدولة وبنية المجتمع وتفجيره حربا طاحنة منذ 4 أعوام خلفت كارثة إنسانية،إلا أن المكونات السياسية والوطنية والإعلاميين والناشطين لا زال بعضهم مثقلين بأحقاد الماضي منشغلين بتصفيةحسابات سياسية لا علاقةلها بإستعادة الدولة".

ودعا الإرياني "القيادات السياسية والإعلاميين والناشطين من كل المكونات إلى إدراك خطورة المرحلة واهمية المعركة التي يخوضها شعبنا اليمني مع الانقلاب الحوثي وتجاوز خلافات الماضي بكل تراكماته وإعلاء المصلحة الوطنية وتوحيد الصفوف خلف الدولة والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي".

واختتم "كما أن الوفاء لصمود شعبنا اليمني وتضحيات ابطال الجيش االذين يقدمون أرواحهم ودمائهم في ميادين العزة والشرف يكون بوقف المعارك الجانبية وتوحيد الجبهة الاعلامية وتوجيه كل الطاقات والجهود في معركتنا الأولى مع الانقلاب الحوثي حتى تحقيق النصر وإستعادة الدولة وتطهير كل شبر من الوطن".