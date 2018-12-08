شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مفاوضات السويد.. مليشيا الحوثي تفجر مفاجأة بشأن مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس وفد مليشيا الحوثي المفاوض في مشاورات السويد محمد عبدالسلام، موافقة جماعته بإشراف اممي على مطار صنعاء الدولي. وقال عبدالسلام إن جماعته تتقبل دوراً للأمم المتحدة في مطار صنعاء، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون مدينة الحديدة منطقة محايدة. وأضاف أن الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد.



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