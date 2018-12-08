شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل: الحكومة الشرعية تفاجئ الجميع وتقدم اول طلب مفاجئ في مفاوضات السويد بشأن الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد لحل الأزمة اليمنية ,اليوم السبت , وفد الحوثيين بتسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. والإفراج عن بقية أقاربه المعتقلين لدى حركة أنصار الله الحوثية

وبدأت مشاورات السلام اليمنية الخميس، في منطقة ريمبو على بعد نحو 60 كيلو مترا شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين.

ويحاول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة “الأسوأ في العالم”.



وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون قريبا مجاعة، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.