شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إندلاع اشتباكات هي الأعنف في صنعاء..منذ اغتيال علي عبدالله صالح..فإليكم الحصيلة الأولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المحتلة صنعاء ل هناعدن عن اندلاع

اشتباكات بين الحوثيين وقبائل بلادالروس والهجوم على نقطه يسلح بصنعاء.

وحسب ماورد عن مصرع 8 من من الحوثيين لم يتم معرفه العدد.

حيث وصفت الاشتباكات بالاعنف منذ استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح.

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