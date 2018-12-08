إعلامي سعودي: هكذا هي المملكة يد تحرر ويد تبني اليمن

علق الإعلامي السعودي، منصور الخميس، على الدعم الذي قدمته المملكة من المشتقات النفطية وهي الدفعة الثانية لتشغيل محطات الكهرباء باليمن.

وقال الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "هكذا هي المملكة يد تحرر ويد تبني اليمن"..

وأشار إلى أن" جهود المملكة مستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني من خلال ضخ الودائع المالية في البنك المركزي والمشتقات النفطية".

وتابع "وتأهيل الموانيء لرفع الطاقة الاستيعابية لها ومشاريع متعددة في المهرة ومأرب وغيرها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".