متظاهرون يطالبون بسرعة إعدام قاتل طفلة في اب

خرجت اليوم السبت مظاهرات في محافظة اب وسط البلاد تطالب بسرعة إعدام قاتل طفلة الأيام الماضية . وقالت مصادر "الخليج 365" إن المئات من ‏أبناء محافظة إب خرجوا بمظاهرة للمطالبة بمحاكمة مستعجلة لقاتل الطفلة ‎آلاء الحميري والإعدام تعزيراً . وكان المدعو يوسف الثوابي أقدم على قتل الطفلة آلاء الحميري الايام الماضية وتم إلقاء القبض عليه وسجنه في مدينة اب .

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