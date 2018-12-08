طواف: اليمن وأحزابها في مواجهة شاملة مع الحوثية المسنودة إيرانياً

قال المستشار في السفارة اليمنية ببريطانيا، عبدالوهاب طواف، اليوم السبت، "الزيدية هي النظام الداخلي للهاشمية السياسية".

وأضاف طواف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "كما هو الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام، وكما هو الدستور للدولة".

وبين أن "الزيدية: هي النظام الداخلي والدستور الجامد واللائحة الناظمة للهاشمية السياسية".

وتابع "والدليل على ذلك؛سنجد أنه حتى الملحد وغير الملتزم دينياً وأخلاقياً من المؤمنين بالولاية، يتغنى ويدافع عن الزيدية؛لأنها تُمثل لهم ميثاق جامع؛ ينظمهم بإتجاه السيطرة على السلطة والثروة،والمكانة الإجتماعية".