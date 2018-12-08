الميليشيات تستغل الجبهات لتعزيز جبهاتها بالمقاتلين

كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، عن جهود تبذلها لجان مكونة من قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي الإيرانية للقيام بأعمال الحشد والتعبئة، خلال فترة المشاورات التي بدأت في العاصمة السويدية استوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك اللجان عقدت لقاءات موسعة مع شيوخ وأعيان القبائل في صنعاء وعمران وذمار وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بهدف إقناعهم بإرسال أبنائهم للقتال ضد قوات الشرعية والتحالف العربي في جبهة الساحل الغربي التي تتكبد فيها الميليشيات بشكل يومي خسائر بشرية فادحة.

وأضافت المصادر، أن هناك لجاناً دفعت بها الميليشيات لتنظيم دورات طائفية تحرض الشباب على الانخراط في صفوف الميليشيات، لافتة إلى أن لجان الميليشيات تستخدم الإغراءات المالية لإقناع شيوخ القبائل بإرسال أبنائهم، قبل أن تستخدم أسلوب الترهيب في حال رفض القبائل الإغراءات المالية.