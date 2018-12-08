عدن .. تدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من الكويت لنازحي الحديدة

دشن وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي،اليوم السبت، توزيع السلل الغذائية للنازحين من محافظة الحديدة والمتواجدين في محافظة عدن ولحج والضالع ومأرب والمقدمة من دولة الكويت الشقيقة (شاحنات صباح الانسانية ).

وخلال التوزيع اشاد الوكيل القديمي بالدور الانساني لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالدور الكبير الذي تقدمة في إغاثة ابناء محافظة الحديدة والذين تعرضوا للتجويع من قبل المليشيا الحوثية الارهابية الإنقلابية..مثمناً الجهود المقدمة من قبل جمعية السلام وجمعية النور.

ونوه القديمي إلى الدور الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم قوافل المساعدات عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والهلال الأحمر الاماراتي.