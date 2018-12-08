مئات الحالات المستفيدة من خدمات مركز معالجة سوء التغذية بشبوة

إستفادت 560 حالة من الخدمات التي يقدمها مركز معالجة أمراض سوء التغذية بمستشفى عتق بشبوة، وذلك خلال لافترة يناير - نوفمبر 2018م .

وقال مدير عام مركز معالجة امراض سوء التغذية بمستشفى عتق بمحافظة شبوة وائل الهفيش ان 128 حالة من إجمالي الحالات تم ترقيدها ومعالجتها في المركز .. لافتاً إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة يوميا ويقوم بمعاينة وترقيد ومعالجة أمراض حالات سوء التغذية لدى الأطفال ومضاعفاتها كمركز علاجي وحيد بالمحافظة في هذا الجانب ويبذل جهود كبيرة من خلال طاقمه الطبي المدرب من أجل تقديم أفضل الخدمات .

واشاد بالدعم والمساعدة التي يحظى بها المركز من قبل مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن ومسؤولة التغذية في المنظمة للمحافظات المحررة الدكتورة لطيفة عباس ، وكذا الدور الذي يقوم به مدير إدارة التغذية الصحية في مكتب الصحة والسكان بالمحافظة مبارك المرزقي ومدير عام مستشفى عتق العام الدكتور رامي لملس اللذان يقومان بالمتابعة المستمرة لسير عمل ونشاط المركز وتذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهه .