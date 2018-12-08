الكثيري يفتتح مسابقة قيمتي في مدرستي بوادي حضرموت

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت مسابقة قيمتي في مدرستي لمدارس التعليم العام بوادي حضرموت و الصحراء التي تنفذها مؤسسة متطوعون و ملتقى الفرق التطوعية و تمويل مؤسستي العون و صلة للتنمية و بإشراف من مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت و الصحراء.

و تهدف مسابقة " قيمتي في مدرستي " إلى تعزيز قيمتي ( المبادرة - و الالتزام ) لدى طلاب المداراس لنشرها في المحيط والمجتمع و تعتمد على محاور التطوع و العمل الجماعي و الفلم القصير و البحث العلمي كما تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع باهمية تحقيق القيم على الواقع و إبراز الدور الإيجابي لادارات المدارس و المعلمين في تنمية هذه القيم.

و شارك في المسابقة ٢٠٧ متسابق منهم ١٥٣ طالب و ٥٤ طالبة من ٢٧ مدرسة و ثانوية من مديريات حريضة و حورة وادي العين و القطن و شبام و سيئون و تريم و ساه تقسموا في ٦٩ فريقا تنافسوا على جوائز افضل مشروع في محور التطوع و افضل مشروع للفلم القصير و افضل مشروع في البحث العلمي و افضل مشروع في العمل الجماعي.

و بعد قص شريط الافتتاح قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش بجولة في أقسام المسابقة مطلعا على مشاريع الفرق المدرسية المشاركة.

مشيدا بمستوى التنسيق و الإعداد من قبل القائمين على المسابقة موكدا على أهمية إقامة مثل الأنشطة التي تعطي الطلاب و الطالبات مساحة لإظهار إبداعاتهم و التنافس الشريف و كسب الخبرات محييا كل إدارات المدارس التي عملت على تجهيز الفرق و دعمها للمشاركة في المسابقة متمنيا كل التوفيق لكل المشاركين.

رافق وكيل المحافظة عبدالله رمضان باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل و الأستاذ فهمي مطران العامري مدير قسم الأنشطة بمكتب التربية و التعليم.

الجدير ذكره انه سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة قيمتي في مدرستي يوم الاثنين القادم العاشر من شهر ديسمبر الجاري.