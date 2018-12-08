صحافي: كل مرة تضيق الدائرة على مليشيات الحوثي الإيرانية

قال الصحفي عبدالكريم المدي، اليوم السبت، "كل مرة تضيق الدائرة على مليشيات الحوثي الإيرانية".

وأضاف المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "فماعُرِض عليها في جنيف لم يعرض عليهافي الكويت وماعُرِض عليها في الكويت لم يعرض عليها في السويد وما عُرِض عليها اليوم في السويد لن يعرض عليها غدا في غيرها أبدا".

وبين أن "مليشيات الحوثي تقامر بنفسها والحل الوحيد هو إجتثاثها تماما بموجب القانون".

وقال" لابد من تصفيرالصراع داخل أطراف الحركة الوطنية وتوحيد الصف وإعادةبناءالثقة لدى أطراف الاصطفاف الجمهوري المواجه للمليشيات الحوثيةوأدوات الاستعمارالفارسي والصفوي الجديد".

واختتم "عليناأيها اليمانيون/العرب أن نتجاوزحالةالخلافات وتصفية الحسابات كي نحسم المعركة مع المليشيات الطائفية/الإيرانية".