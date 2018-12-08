شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقدم أسئلة خطيرة لأول مرة من الانقلاب.. وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، 5 أسئلة عن أسباب عدم إيقاف الحرب المشتعلة في اليمن.

وكتب الحوثي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لماذا لا يتم إيقاف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن؟… لماذا يتم تدمير اليمن؟… لماذا أوقف العدوان المرتبات؟… لماذا ينتهك العدوان القانون الإنساني والدولي ويرتكب أبشع الجرائم؟".

واختتم الحوثي، "لماذا لايتم فك الحصار لإنهاء مجاعة عالمية صنعها العدوان الذي يقف خلف الأضوء في مبحاثات السويد؟".

لماذا لا يتم ايقاف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن؟

لماذا يتم تدمير اليمن؟

لماذا اوقف العدوان المرتبات؟

لماذا ينتهك العدوان القانون الانساني والدولي ويرتكب ابشع الجرائم؟

لماذا لايتم فك الحصار لانهاءمجاعة عالمية صنعهاالعدوان الذي يقف خلف الاضوءفي مبحاثات السويد؟.