شكرا لقرائتكم خبر عن طرد 7 من أعضاء وفد الحوثيين في مشاورات السويد.. ومصدر حكومي يكشف السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر حكومي أنه تم طرد 7 من أعضاء الوفد الحوثي في مشاورات السلام بالسويد، من الجلسة الثانية للمشاورات.

وقالت رنا غانم، عضو وفد الحكومة اليمنية في المشاورات في تصريح صحفي إن عدد الحوثيين المشاركين في مشاورات السويد كان عددهم 22 شخصاً قبل أن يتم طرد 7 منهم، فيما عدد وفد الحكومة 15 شخصاً بينهم ثلاثة فنيين.

وأوضحت "غانم" أن الوفد الحكومي أشترط إخراج ال7 الحوثيين الزائدين عن العدد المقرر لأي جلسة مشاورات، فأستجاب المبعوث الأممي لهذا الشرط وقام بطردهم.