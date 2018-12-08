أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 8 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب اليوم التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في رازح بصعدة صحيفة سعودية: مقتل صالح يربك الحوثيين في مشاورات السويد ندوة في الأمم المتحدة تدين مليشيا الحوثي بتجنيدها للأطفال معتقلون يحكون أساليب التعذيب الوحشي في سجون مليشيا الحوثي وكالة: ألغام الحوثيين في أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق قائد عسكري: مستعدون لتطهير صعدة في حال فشلت مشاورات السويد المتحدث باسم الحكومة يكشف تاريخ المراوغات الحوثية مسؤول في الحكومة: وفد الميشيا يحاول تمييع قضية الحديدة العمراني: 15 عاما من حرب المليشيا دون أن ينخرطوا للسلام في ثالث أيام مشاورات السويد.. تعنت حوثي واصرار حكومي على السلام الخارجية السويدية تشيد بموقف الحكومة اليمنية من عملية السلام تقرير: صعود مستوى نشاط ميناء المكلا خلال العام الجاري عدن: قوات أمنية تنفذ حملات ضد صرافين مخالفين في كريتر شاهد.. آل جابر يعلن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية إلى ميناء عدن باستخدام القوارب المفخخة.. المليشيا تُهدد الملاحة وتختطف صيادين الاتفاق على تشكيل لجان لتبادل قوائم الأسرى والمعتقلين كاتب كويتي: لا أمل في نجاح مفاوضات السويد مع الحوثيين مليشيا الحوثي تواصل تلغيم المباني في مدينة الحديدة

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