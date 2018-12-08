مليشيا الحوثي تواصل تلغيم المباني في مدينة الحديدة

تواصل مليشيا الحوثي الارهابية تلغيم المباني السكنية في مدينة الحديدة بالتزامن مع المشاورات التي تجري في السويد.

وقال المركز الاعلامي التابع لألوي العمالقة أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية اقدمت على تحويل منازل المواطنين في محافظة الحديدة، إلى ثكنات عسكرية، في ان انتهاك للحقوق الإنسانية للمدنيين في المحافظة.

وذكر المركز أن الميليشيات إقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية.

وأضاف المركز، أن الميليشيات إستخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية