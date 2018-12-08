كاتب كويتي: لا أمل في نجاح مفاوضات السويد مع الحوثيين

قال الكاتب والمحلل السياسي مشعل أبا الودع الحربي في مقال له بصحيفة السياسة الكويتية، أنه لا أمل في نجاح أية مفاوضات، فالحوثي أفشل مفاوضات الكويت التي استمرت أكثر من مئة يوم.

وذكر الحربي ان الحوثي تهرب من مفاوضات جنيف واضطر الآن مجبوراً للمشاركة في مفاوضات السويد بسبب خسارته لمعارك مهمة مثل صعدة والحديدة، وضغوط العقوبات الإيرانية، ما دعا إلى إصدار أوامر من طهران لمرتزقة الملالي بضرورة المشاركتهم في المفاوضات السويد .

وأضاف أن ذلك لم يكن مفاجئاً للرأي العام العربي المتابع المفاوضات اليمنية، فالتجارب السابقة في المحادثات، تعتبر أكبر برهان على مدى التزام الحوثيين بأي مسعى لإنهاء حالة الانقلاب على الشرعية.