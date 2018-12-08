شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنقل بشرى سارة لليمنيين وتصريح هام لوزير الدفاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدت جمهورية مصر استعدادها للتعاون مع اليمن في علاج جرحى الجيش الوطني. وأكد وزير الدفاع المصري الفريق/ أول محمد محمود زكي/ استمرار دعم جمهورية مصر لليمن في مختلف المجالات لاسيما في مجال التدريب وتأهيل القوات المسلحة اليمنية والتسليح ومكافحة الارهاب. وأبدى الفريق زكي استعداد جمهورية مصر في التعاون مع اليمن في علاج جرحى القوات المسلحة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشاد الفريق المقدشي بمواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لليمن وشرعيته، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر. وثمن المقدشي الدور المصري المساند للجيش الوطني واستقبالها لأعداد كبيرة من جرحى الجيش الوطني وتقديم التسهيلات الطبية لهم.

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