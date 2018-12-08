شكرا لقرائتكم خبر عن قائد لواء العروبة بصعدة: سنحسم المعركة اذا لم تنجح مشاورات السويد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد لواء العروبة العميد عبدالكريم السدعي، أن قوات اللواء على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.
وقال العميد السدعي بأن المعركة الفاصلة ستكون بسد منبع التمرد والجهل والضلال.
مضيفا، “واذا لم تخرج محادثات السويد، بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك المليشيا الانقلابية، فانه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري”.
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