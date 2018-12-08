شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع لشاحنة كبيرة في لحج (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي سائق شاحنة يمني في مديرية الحبيلين بمحافظة لحج – جنوب اليمن – بعد انزلاق شاحنته من على حافة الطريق المؤدية إلى مدينة عدن – جنوب اليمن.

وقال عمر محمد الضيعة وهو سائق يمني يعمل في النقل التجاري من عدن إلى عدد من المحافظات – أن شاحنة انقلبت في منطقة ” حيلة ” بعد مخرج الحبيلين في محافظة لحج توفي على إثرها السائق ” ماجد الخضيري – وهو يعمل أيضا في مكتب النقل بميناء عدن، والذي ظل ينادي لإنقاذه منذ الرابعة من فجر الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم دون أي تدخل لإنقاذه.

وأكد الضيعة ” أن سائق إحدى الشيولات حاول صباح اليوم إنقاذ السائق إلا أنه تفاجئ بالعثور عليه ميتا داخل شاحنته التي فشل هو أيضا في إنقاذها وعلق الشيول هو الآخر في منطقة الحادث بسبب حمولة الشاحنة الكبيرة.

وناشد الضيعة الجهات المعنية بسرعة تفعيل أجهزة أمن الطرقات وشرط المرور الدورية خصوصا في الطرق الخطيرة والضيقة لتلافي مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها سائقو الشاحنات.