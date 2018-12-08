شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الريال اليمني يتعافى بشكل ملحوظ خلال ساعات بعد إتخاذ البنك المركزي هذا القرار اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعافى الريال اليمني اليوم السبت أمام العملات الأجنبية بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية جراء قرار البنك المركزي في عدن قرارا لأول مرة بالبيع المباشر للتجار بالعملة الصعبة لاستقرار سعر الصرف.

ونقل المصدر أونلاين عن مصادر مصرفية إن البنك سيبيع عبر بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة الكبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة تسببت في تعافي واضح للريال اليمني، وتراجع سعر الدولار من 550 ريالاً في السوق السوداء إلى 490 في ظرف ساعات فقط، فيما تراجع الريال السعودي من 145 إلى 132.

وكانت عدد من شركت الصرافة بدأت بالمضاربة مجدداً في السوق مستغلة غياب السلطات الرقابية، وفي ظرف ساعات ارتفع سعر صرف الدولار من 480 إلى 540 ريالاً.

من جهة، قال البنك المركزي اليمني إن الاعتمادات للمواد الأساسية مستمرة بشكل مناسب، وإنه قد استكمل كافة المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، بحسب وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن معاملة جميع الدفعات من الثامنة حتى الحادية عشرة يتم بالسعر المعلن عنه 440 ريالًا للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.

وقال إن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربة، مشيرًا إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد زمام استقرار احتياطات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها سوى ثلاثمائة وستة وخمسون مليون دولار فقط.

وأوضح إن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، وأن هناك جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.

في السياق، قال بيان صاد عن نقابة صرافين عدن إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة على تحديد اسعار الصرف 480 للدولار الأمريكي، و127 للريال السعودي.

وقالت النقابة إنها تخلي مسئوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر، حيث سيتم توقيف اي صراف مخالف.