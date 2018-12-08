شاهد.. آل جابر يعلن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية إلى ميناء عدن

أعلن سفير المملكة السعودية لدى بلادنا، محمد آل جابر، أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فقد وصلت الدفعة الثانية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء بـ٦٠ مليون دولار إلى ميناء عدن.

وأشار آل جابر عبر حسابه بـ«تويتر»، إلى عبور ٣ رافعات لموانئ عدن والمكلا عبر منفذ الوديعة، فضلاً عن مجموعة من الباصات لطلاب وطالبات المدارس، وعد من وايتات مياه للسقيا.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن، دشن الاثنين المنصرم، بميناء الزيت في مديرية البريقة محافظة عدن توزيع الدفعة الثانية من منحة الوقود المقدمة من الحكومة السعودية والبالغة 56 الف طن من مادة الديزل ذات المواصفات العالية والمخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية المؤقتة وباقي المحافظات المحررة والبالغة56 الف طن من مادة الديزل.