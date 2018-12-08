أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم

فيما يلي أسعار أهم أصناف الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا : الطماطم 450 ريالا البصل 400 ريال الكوسة 400 ریال البطاطس 400 ريال الموز 350 ريالا اللحم الغنمي 4500 ريالا للكيلو الواحد اللحم بقري 4000 ريال الدقة بقري 4000 ريال الديرك 3500 ريال الجحش 3000 ريال الثمد 2000 ريال عنبرية 3000 ريال البياض 1300 ريال هامور 1500ريال جمبري 3000 ريال باغة 600 ريال

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