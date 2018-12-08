أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم

فيما يلي أسعار أهم أصناف الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا :
الطماطم 450 ريالا
البصل 400 ريال
الكوسة 400 ریال
البطاطس 400 ريال
الموز 350 ريالا
اللحم الغنمي 4500 ريالا للكيلو الواحد
اللحم بقري 4000 ريال
الدقة بقري 4000 ريال
الديرك 3500 ريال
الجحش 3000 ريال
الثمد 2000 ريال
عنبرية 3000 ريال
البياض 1300 ريال
هامور 1500ريال
جمبري 3000 ريال
باغة 600 ريال
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