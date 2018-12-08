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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم

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فيما يلي أسعار أهم أصناف الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا :

الطماطم 450 ريالا

 البصل 400 ريال

 

الكوسة 400 ریال

 

البطاطس 400 ريال

 

الموز 350 ريالا

 

اللحم الغنمي 4500 ريالا للكيلو الواحد

 

اللحم بقري 4000 ريال

 

الدقة بقري 4000 ريال

 

الديرك 3500 ريال

 

الجحش 3000 ريال

 

الثمد 2000 ريال

 

عنبرية 3000 ريال

 

البياض 1300 ريال

 

هامور 1500ريال

 

جمبري 3000 ريال

 

باغة 600 ريال

 

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